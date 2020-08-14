Филиал Пушкинского музея откроется в Доме офицеров в Томске

Такое решение приняли губернатор региона и директор музея Фото: из открытых источников

Сибирский филиал государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина откроется в здании Дома офицеров в центре Томска. Такое решение приняли губернатор Сергей Жвачкин и директор музея Марина Лошак на онлайн-встрече, сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что концепция филиала объединит как музейную коллекцию, так и современное молодое искусство. Также рассматривается идея открытия кафедры современного искусства в ТГУ.

Поиск зданий для филиала продолжался полгода. Предложение разместить сибирский филиал музея в здании бывшего Дома офицеров, построенного для Томского общественного собрания в 1898-1900 годах архитектором Константином Лыгиным, внес томский губернатор. На его предложении в итоге и остановились.

– Эпидемия затормозила нашу работу по созданию филиала, но мы ее наверстаем. Мы приступаем к реставрации федерального памятника культуры, который располагается в самом начале Университетской мили Томска. Безусловно, для этого понадобятся значительные государственные и частные инвестиции, и привлечение этих средств – также большая часть нашей работы, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.