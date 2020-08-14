Томичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе туристских видеороликов

Проект «Золотое кольцо Сибири» охватывает 10 регионов, включая Томскую область. Фото: из открытых источников

До 31 октября 2020 года продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс туристских видеороликов «Открываем Сибирь». Проект реализует Томское областное отделение Русского географического общества совместно с центром по развитию внутреннего туризма «Золотое кольцо Сибири» при поддержке Фонда президентских грантов.

Победители проекта могут стать обладателями камеры GoPro и получить в подарок фирменную атрибутику, а также побороться за главный приз – поездку по уникальному туристическому маршруту «Золотое кольцо Сибири».

Конкурс направлен на привлечение молодежи и взрослых к продвижению туристического потенциала Сибири, на повышение привлекательности сибирских регионов у российских и иностранных туристов, на вовлечение местных жителей в развитие нового бренда территории.

В конкурсе принимают участие жители Российской Федерации и граждане иностранных государств, возрастных ограничений нет. До 31 октября участникам необходимо снять видеоролик о местах, событиях или объектах Сибири, которые обладают ярким туристическим потенциалом, разместить работу в социальной сети «ВКонтакте» или Instagram с хэштэгом #ОткрываемСибирь и заполнить заявку на сайте конкурса.

Дополнительная информация: тел. 8-913-820-21-85 (руководитель проекта Юлия Калюжная), 8-999-620-14-09 (координатор конкурса Северин Белых). Электронный адрес по вопросам участия в проекте: konkurs-siberia@mail.ru.