Внимание, поиск: пропала 30-летняя жительница Томского района

Томичей, что-либо знающих о местонахождении Маргариты Усольцевой, просят связаться с отрядом "Лиза Алерт в Томской области". Фото со страницы отряда ВКонтакте.

- Томск, Зоркальцево, внимание! Помогите найти человека! Пропала Усольцева Маргарита Александровна, 30 лет, с. Зоркальцево, Томская область, – сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Томской области» на своей странице ВКонтакте. - Местонахождение женщины неизвестно с 9 августа 2020 года.

Волонтеры уточнили приметы пропавшей - рост 165–170 см, нормального телосложения, волосы темно–русые, глаза карие. Она была одета в розовую футболку, красные шорты, синие кеды.

Добавим: всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.