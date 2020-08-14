В Томской области заключено свыше 2,5 тыс. социальных контрактов на более 100 млн рублей

Социальными контрактами могут воспользоваться как малоимущие томичи, так и люди, желающие организовать свой бизнес. Фото: Из открытых источников

- С начала 2020 года в регионе заключено 2676 социальных контрактов на общую сумму более 109 млн рублей. Государственную помощь на их основании получают малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (это 12 218 рублей), - сообщили в областной администрации. - Социальный контракт можно заключить на время поиска работы, прохождения профессионального переобучения, на открытие или развитие своего бизнеса или на преодоление трудной жизненной ситуации.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что размер выплат зависит от направления. При поиске работы и переобучении ежемесячно может выплачиваться пособие 12 437 рублей, срок выплаты прописывается в контракте и может составлять от трех до 12 месяцев. Такую помощь сейчас получают 78 человек. На открытие или развитие собственного бизнеса единовременная выплата в ряде случаев достигает 250 тыс. рублей. Такой контракт уже заключили 43 семьи. Они направили средства на развитие фермерских хозяйств, открытие парикмахерских, косметологических, массажных кабинетов, пошив одежды и постельного белья, производство хлебобулочных изделий, ремонт цифровой техники и др.

- При составлении социального контракта разрабатывается индивидуальная программа адаптации, которая поможет выйти из трудной жизненной ситуации. Семья или человек, подписавший документ, должны ежемесячно предоставлять отчет о ее выполнении, - добавила заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Куракина.