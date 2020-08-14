Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

В Томской области заключено свыше 2,5 тыс. социальных контрактов на более 100 млн рублей

Размер выплат зависит от выбора направления
Валерия ЗолотухинаВалерия ЗолотухинаВалерияЗолотухина
КомментироватьОставить комментарий
Социальными контрактами могут воспользоваться как малоимущие томичи, так и люди, желающие организовать свой бизнес.

Социальными контрактами могут воспользоваться как малоимущие томичи, так и люди, желающие организовать свой бизнес.

Фото: Из открытых источников

- С начала 2020 года в регионе заключено 2676 социальных контрактов на общую сумму более 109 млн рублей. Государственную помощь на их основании получают малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (это 12 218 рублей), - сообщили в областной администрации. - Социальный контракт можно заключить на время поиска работы, прохождения профессионального переобучения, на открытие или развитие своего бизнеса или на преодоление трудной жизненной ситуации.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что размер выплат зависит от направления. При поиске работы и переобучении ежемесячно может выплачиваться пособие 12 437 рублей, срок выплаты прописывается в контракте и может составлять от трех до 12 месяцев. Такую помощь сейчас получают 78 человек. На открытие или развитие собственного бизнеса единовременная выплата в ряде случаев достигает 250 тыс. рублей. Такой контракт уже заключили 43 семьи. Они направили средства на развитие фермерских хозяйств, открытие парикмахерских, косметологических, массажных кабинетов, пошив одежды и постельного белья, производство хлебобулочных изделий, ремонт цифровой техники и др.

- При составлении социального контракта разрабатывается индивидуальная программа адаптации, которая поможет выйти из трудной жизненной ситуации. Семья или человек, подписавший документ, должны ежемесячно предоставлять отчет о ее выполнении, - добавила заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Куракина.