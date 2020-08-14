Программисты в лидерах: в Томском госуниверситете определили топ-10 востребованных абитуриентами специальностей

В ТГУ в топ-10 у поступающих входят специальности гуманитарного профиля. Фото: Из открытых источников

Приемная кампания – 2020 вышла на финишную прямую, 18 августа ТГУ закончит регистрацию заявлений поступающих, сообщили в пресс-службе Томского госуниверситета.

- Управление нового набора ТГУ проанализировало статистику и выяснило, какие направления в сезоне 2020 вошли у поступающих в топ-10. Сдача экзаменов у школьников осложнялась ограничениями, связанными с коронавирусом, но на активности абитуриентов это не сказалось. Количество поданных заявлений превышает показатели предыдущего года: по данным на 10 августа, их число уже достигло отметки 20600. Значительно возросло количество абитуриентов – победителей предметных олимпиад, по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 30 процентов (145 человек против 99), - рассказал Евгений Павлов, начальник управления.

Он уточнил, что наибольший наплыв абитуриентов, поступающих в бакалавриат, пришелся на специальности гуманитарных направлений. В топ-10 входят программы Юридического института, факультета журналистики, Института экономики и менеджмента, факультета иностранных языков, отделения международных отношений ФИПН. Но на верхушке рейтинга IT-направление. В 2020 году в Высшей IT-школе (HITs) при поступлении на бюджетное место средний балл ЕГЭ держится на отметке 90, на 45 бюджетных мест подано почти 500 заявлений. По решению Минобрнауки РФ, в 2021/22 учебном году количество бюджетных мест в ТГУ увеличится почти на тысячу мест.

- На дополнительные бюджетные места могут претендовать не только граждане РФ, но и представители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, а также соотечественники и граждане России, проживающие за рубежом. Это повышает уровень конкуренции при поступлении и дает университету возможность отобрать талантливых абитуриентов, - добавил Евгений Павлов.