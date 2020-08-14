Пропал человек, нужна помощь: в Томской области разыскивают рыбака

Владимир Голещихин выехал на рыбалку 8 августа и до сих пор не вернулся. Нужна помощь волонтеров в его поиске. Фото предоставлено М. Голещихиной.

В социальных сетях распространили информацию об исчезновении Владимира Голещихина, жителя Парабели. Вместе с друзьями он поехал на рыбалку. Друзья вернулись, Владимира с ними не оказалось. Поиски пока не принесли результата.

- Брат с друзьями выехали рыбачить 7 августа на Обь, недалеко от Парабели. Двое из них решили поплыть вверх по реке, брат остался в рыбацкой избушке. Когда через три часа друзья вернулись, брата на месте не было. Они его поискали, не нашли и поехали домой, ночь была. Утром, 8 августа, поиски продолжились, но опять без результата, - рассказала Мария Голещихина, сестра Владимира.

Она добавила, что позже возле избушки были обнаружен костер, который, очевидно, ее брат пытался разжечь, и следы человека. Поисковая группа оставила на месте еду в надежде, что Владимир вернется на то же место, однако она осталась нетронутой. Местность, где пропал житель Парабели, сложная для ориентирования без карты и компаса. Основная проблема в том, что район поиска не определен. Необходимы волонтеры.

Уточним, что актуальную информацию о волонтерской помощи можно получить у Александра Крымского по телефону 8-913-861-75-69.