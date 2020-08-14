Грозы и ливни с порывами южного ветра ожидаются сегодня в Томской области

В связи с ожидаемыми в пятницу осадками, томские синоптики рекомендуют жителям города и области брать с собой зонты, выходя на улицу. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 14 августа, синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди, грозы, при грозах порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, возможен град.

В Томске ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура днем составит +23, +25 градусов.

По области пройдет кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы, град. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 15-19 м/с; температура днем +21-26, по западу +15-20 градусов.