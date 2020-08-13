Оперштаб: более 80% случаев COVID-19 в регионе приходятся на Томск и Томский район

Эпидемия коронавируса в Томской области идет на спад. Фото: из открытых источников

Региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 провел анализ развития эпидемиологической ситуации на текущий момент. Согласно его данным, на 13 августа в Томской области выздоровели более 70 % из общего числа заразившихся. Напомним, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4840 случаев коронавируса. За последний месяц показатель выздоровления увеличился на 15 процентов.

- Почти 80 процентов активных случаев заболевания приходится на областной центр и Томский район. В районах области количество зараженных значительно меньше. В Александровском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском и Шегарском районах под медицинским наблюдением находятся менее 10 жителей каждого муниципального образования. Причем 76% из них находятся на амбулаторном лечении: заболевание у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении оперштаба.

Также отмечается снижение пациентов в стационарах.

Так, если в июне среднесуточное количество находящихся на госпитализации доходило до 640 человек, то сегодня этот показатель уменьшился почти в два раза. В первую декаду августа количество пациентов, проходящих лечение в стационаре, составляло от 320 до 340 человек. В течение суток в июне госпитализировалось от 60 до 75 человек, на первой неделе августа – от 30 до 40.

Снижается и количество вызовов «скорой». В июне регистрировалось до 630 вызовов за сутки, в июле – до 560.

-Практически все ранее зафиксированные очаги заболеваний на предприятиях и в организациях локализованы, новых случаев пока не регистрируется. Основная часть заражений — контакты в «домашних» очагах из-за несоблюдения режима самоизоляции. Фиксируются заражения между знакомыми пожилого возраста (общение соседей по дому, дачному участку и другие), - отмечается в сообщении.

Таким образом, по мнению оперштаба, ситуация с распространением коронавируса в Томской области стабильна, однако развитие инфекции может вновь вступить в фазу активности, когда будут фиксироваться новые вспышки заражения. Поэтому соблюдение социальной дистанции, масочного режима и защиты рук (использование перчаток и антисептиков) обязательно.

Томичам особенно тем, кто относится к старшей возрастной категории или имеет серьезные хронические заболевания, необходимо строго соблюдать меры профилактики. При заболевании любого члена семьи необходимо избегать контактов, особенно с пожилыми родственниками. При невозможности полной изоляции в квартире можно воспользоваться обсерватором, а при плохом самочувствии - стационаром.

Узнать подробнее о профилактике коронавируса, карантине или самоизоляции можно по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области по тел. 8 (3822) 516-616.