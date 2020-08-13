Томские старые дома-«деревяшки» преображаются руками общественников и бойцов ССО

Томичи сами приводят старинные дома в порядок Фото: из открытых источников

Томск известен своими старинными домами, среди которых очень много самобытных деревянных зданий. Не всегда на приведение их в порядок хватает бюджетных средств, тогда на помощь власти и городу приходят добровольцы. Общественники взялись отремонтировать фасад деревянного дома по пер. Совпартшкольный, 6а, сообщает пресс-служба мэрии.

В городе продолжается восстановление объектов исторического наследия. С 15 августа команда представителей АНО «Координационный центр ЕТИС» и Музея славянской мифологии начнут ремонт фасада жилого дома в пер. Совпартшкольном,6а в рамках общероссийского движения восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Объект для работы неравнодушным томичам помогли подобрать специалисты администрации Ленинского района.

Общественники очистят и ошкурят фасад дома, а потом его покрасят. Работы планируется завершить к 30 сентября. Все затраты, связанные с ремонтом, оплачиваются из средств социальных партнеров и организаторов. Присоединиться к проекту могут все желающие.

Отметим, у томских общественников уже есть опыт восстановления фасадов деревянных домов. В 2019 году команда АНО «Координационный центр ЕТИС» обновила облик дома на ул. Войкова,18 в рамках городского конкурса по сохранению объектов исторического наследия «Сохраним город вместе».

Также этим летом студенты стройотряда ТГАСУ работают над сохранением красоты Томска – реставрируют здания на Карташова, 32/1 и Красноармейской,74.

Сейчас ребята очищают дерево от слоя старой краски, чтобы подготовить поверхность к новому окрашиванию. Это трудоемкий процесс, так как краска отходит не всегда хорошо. Сначала происходит механическая очистка поверхности, затем поверхность подсушивается феном, после чего ее шкурят до полного очищения дерева.

По словам работников реставрационных бригад, фронт работы у них довольно большой. Закончить реставрацию на данных объектах планируют к концу августа.