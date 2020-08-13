За 24 часа на территории Томской области ликвидированы три лесных пожара

Огненная стихия продолжает бушевать в тайге на территории Томской области Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки на территории Томской области ликвидировано 3 лесных пожара на площади 191,1 га в Верхнекетском, Тимирязевском и Васюганском лесничествах, информирует департамент лесного хозяйства региона.

По состоянию на 13 августа на территории Томской области действует 11 лесных пожаров на общей площади 2031,8 га:

По одному пожару действует в Александровском, Каргасокском и Кривошеинском лесничествах, три возгорания в Верхнекетском лесничестве и два очага – в Васюганском лесничестве.

На стадии локализации находятся три пожара – два в Каргасокском и один в Верхнекетском лесничестве.

В тушении лесных пожаров с привлечением 19 единиц техники задействован 101 сотрудник авиапожарной службы, в том числе 27 человек федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», 45 специалистов наземных лесопожарных подразделений Департамента лесного хозяйства Томской области, 78 человек – из регионального управления МЧС России по Томской области.

Кроме того, дополнительно для тушения лесных пожаров на территории Томской области запрошены из федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы Шушинского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана» 46 человек.

На землях лесного фонда Томской области средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды 2,6 – средняя пожарная опасность.

С 12.08.2020 года в соответствии с распоряжением администрации Томской области от 12.08.2020 № 536-ра на территории Томской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 160 лесных пожаров на общей площади 3 686,98 га. Средняя площадь одного пожара составила 23,04 га.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).