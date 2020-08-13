Садоводы с севера Томской области покупают технику для сбора урожая ягод

Садоводы с севера Томской области развивают свое дело Фото: из открытых источников

В Томской области ОГУП «Бакчарское» закупает технику, с помощью которой сады ягодных культур будут готовиться для сбора урожая механизированным способом.

Средства на закупку новой техники в размере 660 тыс. рублей субсидированы из бюджета области и предусмотрены программой развития опорного пункта северного садоводства на срок до 2023 года, информирует областной департамент по социально-экономическому развитию села.

– Один из основных пунктов программы развития ОГУП «Бакчарское» предусматривает техническое переоснащение предприятия, – пояснила заместитель председателя комитета по производству департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Светлана Дюйсембаева. – В этом году были приобретены выкопочный плуг, тракторный прицеп, косилка-мульчирователь и подрезчик для формирования кустов. Техника необходима для подготовки садов опорного пункта к сбору урожая механизированным способом с помощью комбайна. Такая технология сбора в противовес ручному труду активно практикуется не только в европейских странах, но и в России. Преимущества механизированного способа заключается в минимизации потерь при сборе урожая и многократном увеличении скорости сбора.

Помимо этого, в 2020 году предприятию просубсидированы затраты на закладку садов и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Средства в размере 3,2 млн рублей выделены из федерального и регионального бюджетов.

Предприятие также планирует привлечь кредитные ресурсы на строительство нового производственного помещения и приобретение холодильного оборудования. Затраты будут компенсированы из бюджета Томской области.

ОГУП «Бакчарское» ежегодно выращивает и реализует более 200 тыс. штук саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур, а также около 46 тонн жимолости, малины, смородины и облепихи. Продукцию ОГУП «Бакчарское» приобретают не только в России, но и в Украине, Польше, Германии, Китае. Программа развития ОГУП «Бакчарское» предусматривает к 2023 году увеличить производство саженцев до 300 тыс. штук, производство ягод – до 80 тонн.