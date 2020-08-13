В Томской области главный лесничий Тегульдетского лесничества находится под судом и обвиняется в превышении полномочий

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Сотрудниками Следственного комитета РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению главного лесничего Тегульдетского лесничества – филиала ОГКУ «Томское управление лесами» в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства). Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Уголовные дела возбуждены на основании материалов регионального УФСБ, УМВД России по Томской области и прокуратуры Тегульдетского района Томской области.

По версии следствия, обвиняемый в период времени с 2017 по 2019 годы, используя свое служебное положение, давал незаконные указания участковым лесничим Четского, Берегаевского, Средне-Чулымского, Черноярского участковых лесничеств Тегульдетского лесничества составлять акты лесопатологического обследования лесных участков. В составленные акты и приложения к ним были внесены недостоверные сведения о сильном поражении лесных насаждений стволовыми вредителями и болезнями, необходимости проведения на указанных лесных участках санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной санитарной рубки лесных насаждений.

На основании этих актов Департамент лесного хозяйства Томской области заключал с ОГАУ Томсклесхоз», «Первомайский лесхоз», «Тегульдетский лесхоз» договоры купли-продажи лесных насаждений в указанных лесничествах для проведения сплошной санитарной рубки. В свою очередь лесхозы заключали с коммерческими организациями договоры на выполнение работ по рубке леса и купли-продажи срубленной древесины.

В результате действий обвиняемого под рубку незаконно выделялись лесные насаждения пород «пихта», «кедр», «ель», «береза», «осина», расположенные на участках земель лесного фонда, находящиеся в собственности Российской Федерации, чем были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства и причинен ущерб на сумму около 3 млн. рублей.

Вместе с тем в результате выявления на ранней стадии указанных преступлений удалось предотвратить незаконную рубку здоровых лесных насаждений и избежать ущерба для Российской Федерации в общей сумме более 118 млн. рублей.

Обвиняемый содержится под стражей. Вину в совершенных преступлениях он не признал.

Для обеспечения возмещения ущерба в ходе следствия установлено имущество и денежные средства на его счетах в банке на общую сумму превышающую 3,5 млн. рублей, на которое судом наложен арест.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением будут направлены в Тегульдетский районный суд для рассмотрения по существу.