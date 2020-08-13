Mazda врезалась в корову на трассе Томск- Каргала-Колпашево

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Авария произошла вчера днем, на 165-ом километре автодороги Томск-Каргала – Колпашево.

- 34 –летний водитель, управляя автомобилем Мазда, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего, совершил столкновение с крупно – рогатым скотом (коровой). В результате столкновения пострадало животное, - сообщает пре6сс-служба УМВД по Томской области.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель при выборе скорости движения, должен учитывать установленные ограничения, интенсивность движения, особенности и состояние своего транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость.