За минувшие сутки свыше 60 томичей выздоровели от коронавируса

Число выздоровевших приближается к 3,5 тыс. человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 13 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавируса еще 61 жителя Томской области. Общее количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 3 424 человека , сообщил в четверг в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Из вновь заболевших у 28 инфекция протекает бессимптомно, у 13 имеются признаки ОРВИ, у семи диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 13 августа свободны 66,3 % мест, охват населения тестированием составляет 282,9 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем подрос и составляет 1,0 (вчера он был равен 0,99).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности.