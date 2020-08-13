Свыше 10, 5 тыс. рублей придется потратить томским родителям, чтобы собрать ребенка к школе

Собрать в школу в мальчика обойдется немного дешевле, чем девочку Фото: из открытых источников

Томскстат подсчитал во сколько в среднем обойдется жителям Томской области покупка для детей всего самого необходимого к началу учебного года. Согласно данным ведомства, чтобы собрать в школу девочку придется потратить 10, 9 тыс. рублей, мальчика – 10, 6 тыс. рублей.

- Самая большая статья расходов — школьная форма. Комплект одежды и обуви для мальчика обойдется в среднем в 5 071 рубль, для девочки — в 5 390 рублей. В комплект одежды для девочки входит блузка, средняя стоимость которой в регионе — 1 159 рублей, джемпер — 1 184 рубля, юбка — 1 180 рублей, туфли (полуботинки) — 1 867 рублей, - говорится в сообщении пресс-службы статистистического ведомства.

В комплект одежды и обуви к началу учебного года для мальчика Томскстат включил сорочку, средний ценник на которую составляет 769 рублей, джемпер — 1 184 рубля, брюки — 1 251 рубль, туфли (полуботинки) — 1 867 рублей.

Довольно ощутимо придется раскошелиться и на покупку спортивной формы для уроков физкультуры. В среднем родители потратят на это 3 020 рублей: из них 1 649 рублей — на спортивный костюм, 1 371 рубль — на кроссовки.

Средняя стоимость минимального набора канцелярских товаров составит 282 рубля. Это комплект из десяти тетрадей, альбома для рисования, двух ручек и двух карандаша, набора фломастеров.

На школьный рюкзак придется потратить в среднем около 2 тысяч рублей.

- В 2020 году на приведенный набор товаров для девочки нужно потратить 10.9 тысяч рублей, для мальчика – 10,6 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом школьные товары для девочки возросли в цене на 0,4%, для мальчика – подешевели на 0,2%, – также отмечается в сообщении Томскстата.