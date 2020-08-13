Первое в России дело о "воре в законе" было передано в Томский областной суд

Влияние в преступной среде он использует на территории Томской и Кемеровской областей. Фото: из открытых источников

Прокуратура Томской области отправила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Это первое дело в России такого рода, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый более семи лет, с 2013 года по настоящее время, занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых «воров в законе», обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде, воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью.

В сообщении отмечается, что свое влияние в преступной среде он использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей.

Уголовное дело направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу.