Более 600 томичей отправились на срочную службу в армию по весеннему призыву

Всего через весенний рекрутинг военкоматов в 2020 году прошли чуть более 2,5 тысяч молодых людей. Фото: из открытых источников

С апреля по июль 2020 года на срочную службу в армию отправились более 600 жителей Томской области. Весенняя призывная кампания, прошедшая в условиях карантинных ограничений, завершена, сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что большинство томских новобранцев пополнили ряды Центрального и Восточного военных округов. Несколько десятков призывников проходят срочную службу в 8-м управлении Генштаба Вооруженных сил России, 12-м Главном управлении Минобороны страны, а также в ВДВ, РВСН и войсках нацгвардии. Шестерым томичам военкоматы одобрили альтернативную армии службу на гражданке.

В научные роты весной 2020 из Томской области призвано семь человек. Трое из них служат в разных частях Санкт-Петербурга, еще трое — в Сергиевом Посаде, один — в Анапе.

Также армейский строй пополнили 86 выпускников регионального отделения ДОСААФ: 78 водителей грузовой техники с правами категории «C» и восемь парашютистов-десантников.

Добавим, что всего через весенний рекрутинг военкоматов в 2020 году прошли чуть более 2,5 тысяч молодых людей 1993-2002 годов рождения. Около тысячи из них получили отсрочку, большинство — из-за учебы в вузах. Почти 600 человек были освобождены от призыва по состоянию здоровья. Общий показатель годности к военной службе составил 70,5 %.

Осенний призыв пройдет также с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и в стандартные сроки — с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.