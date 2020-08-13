На выборах в Томскую гордуму смогли пройти регистрацию семь политических партий

Из восьми партий, которые подавали документы, к участию в выборах в гордуму допущены семь. Фото: из открытых источников

Сегодня, 13 августа, завершается регистрация кандидатов по одномандатным округам на выборах в Думу города Томска VII созыва. Как ранее сообщалось, в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, жителям областного центра предстоит выбрать 37 депутатов: 10 – по партийным спискам (общегородская часть и территориальные группы) и 27 – по одномандатным избирательным округам.

В среду вечером горизбирком завершил регистрацию партий. В выборах в гордуму Томска смогут участвовать представители семи политических партий, сообщил вчера председатель муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко: это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Партия Роста» и «Новые люди».

Региональному отделению «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в регистрации отказано из-за проблем с подписными листами: при проверке было выявлено более 5% недействительных подписей. «Партия имеет право обжаловать наше решение либо в вышестоящей комиссии, либо в суде, – пояснил В. Тищенко. – В случае если «Российская партия пенсионеров за соцсправедливость» добьется отмены решения горизбиркома, у нее есть еще 10 дней, чтобы зарегистрировать свой список».