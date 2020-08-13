В Томской области спасатели нашли двух потерявшихся в лесу людей во время грозы

Их нашли поздно вечером. Фото: из открытых источников

12 августа, в среду вечером, два человека потерялись в лесном массиве возле деревни Нелюбино Томского района. Они отправились собирать дикоросы, а во время грозы потеряли ориентир, сообщила в четверг пресс-служба регионального МЧС.

- Мужчина и женщина сначала на велосипедах, а затем пешком, оправились собирать дикоросы. Настигнувшая в лесу гроза оказалась неприятным сюрпризом для них. Потеряв ориентир и поняв, что заблудились, они позвонили с просьбой о помощи, - сказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Отмечается, что поиски велись до позднего вечера. В них принимали участие как спасатели областной ПСС, так и работники областной противопожарной службы из села Рыбалово. В 20:45 поисковая группа нашла потерявшихся, а через полчаса вывела их из леса.