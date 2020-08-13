От цветника до скалодрома: к осени в Томской области будут обустроены 56 общественных пространств

В проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют все муниципальные образования. Фото: из открытых источников

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Томской области в 2020 году планируется благоустроить 56 общественных пространств. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 441,3 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас завершено благоустройство 12 объектов в 10 районах – Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Колпашевском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском и Шегарском; еще 26 территорий готовы более чем наполовину.

Так, в Томске более чем на 50% выполнены семь территорий, а всего их нынче планируется обустроить 16. Часть мэрия обязуется принять к 1 сентября, остальные будут сданы в первый месяц осени.

В Северске четыре объекта готовы более чем на 90% – это игровая и спортивная площадки в дер. Иглаково, пешеходные дорожки в природном парке, первый этап территории у памятника создателям атомной промышленности и пешеходная зона по пр. Коммунистическому. Сдача всех объектов запланирована к 1 сентября.

В Стрежевом сдать все четыре территории, благоустраиваемые по программе «Формирование комфортной городской среды», намечено к 28 августа. Это пешеходная зона по пр. Нефтяников, а также общественные территории трех микрорайонов.

В Кедровом на 90% готова территория, победившая в 2019 году в конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который проводит Минстрой РФ. Кроме того, на 60% завершен второй этап благоустройства Читательского сквера.

Вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто поручил ускорить благоустройство территорий во всех муниципальных образованиях и оплату работ. «По всем объектам необходимо проверить необходимость гарантийного ремонта. Если где-то выявляются дефекты, нужно привлекать подрядчиков к их устранению», – сказал он.