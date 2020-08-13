Погода в Томске на 13 августа 2020 года: ожидаются грозы, дождь и порывистый ветер

Дождливая погода сохраняется второй день. Фото: из открытых источников

Погода в Томске на 13 августа 2020 года ожидается теплая, но с дождями, грозами и порывистым ветром до 14 метров в секунду. Температура поднимется до 26 градусов тепла.

Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

- В четверг, 13 августа, днем облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов, - сообщили в томском гидрометцентре.

Отмечается, что по Томской области также прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди, грозы и град. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе усиление до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.