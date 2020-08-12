В Томской области в качестве эксперимента разрешат доставлять грузы беспилотниками

Новые технологии входят в нашу жизнь и меняют ее Фото: из открытых источников

Со следующего года в Томской области будет действовать экспериментальный правовой режим, позволяющий протестировать доставку грузов массой до 500 килограммов беспилотными летательными аппаратами, информирует сайт администрации региона.

Как сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, правительство РФ выбрало Томскую область как первый в России регион, где в течение нескольких лет будет тестироваться применение грузовых беспилотников.

– Прологом к эксперименту стало успешное развитие проекта «Тайга», который реализуется в Томской области с 2018 года совместно с Фондом перспективных исследований, – сказал Андрей Антонов. – До конца года нам предстоит разработать и согласовать с Минэкономразвития России дорожную карту, а с начала 2021 года приступить к самому эксперименту.

Вице-губернатор пояснил, что экспериментальный правовой режим предполагает упрощенное применение законов, регулирующих использование беспилотных летательных аппаратов. Такой режим будет действовать в Томской области до трех лет. Он позволит создать правовую основу для грузоперевозок авиационными беспилотниками. В случае успешного прохождения эксперимента эта правовая основа будет масштабирована на всю страну.

– Мы планируем перевозить два типа грузов: социальные, например, медикаменты, и промышленные – для нужд предприятий нефтегазовой и других отраслей, – уточнил Андрей Антонов. – Конкретные маршруты и перечни грузов мы определим при разработке дорожной карты. Но уже сейчас понятно, что речь идет преимущественно об отдаленных территориях, где есть проблемы с транспортной доступностью.