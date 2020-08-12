Решение принято: в сентябре новый учебный год все университеты Томска начнут в очном режиме

Осенью томские вузы перейдут с дистанционного в очный формат Фото: из открытых источников

Стало известно, что такое решение принял Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций. Университеты разрабатывают логистику образовательного процесса в новых условиях, сообщает сайт областной администрации.

Как отметил заместитель председателя Томского консорциума, первый проректор Национального исследовательского Томского государственного университета Виктор Демин, чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции, для студентов образовательный процесс начнется поэтапно. С 1 сентября к занятиям в очном режиме приступят все первокурсники, в течение месяца к ним должны присоединиться и остальные курсы.

Каждый вуз заблаговременно оповестит своих студентов о начале занятий.

– К 17 августа в каждом университете будет разработан график заездов в общежития. Тех, кто должен пройти карантин, разместят в подготовленных обсерваторах. Образовательный процесс для них будет организован в дистанционном режиме, – уточнил Виктор Демин.

В Томской области разработан проект «Чистый кампус», в котором учтены все требования к образовательным организациям всех уровней, включая вузы.