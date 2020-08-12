Эксперты предупреждают о нашествии на жителей юга Томской области нового вида клеща

Новая напасть пришла в Томскую область с юга из-за потепления климата Фото: из открытых источников

Как сообщают зоологи Томского госуниверситета, в области вышел из летней спячки луговой клещ – сравнительно новый для региона вид, уже успевший здесь хорошо адаптироваться. Подобным образом ситуация может развиваться и в других регионах Сибири. В августе самки и самцы для продолжения рода питаются кровью прокормителей – зайцев, лис, птиц и других животных. Вместе с тем в период повышенной активности жертвой лугового клеща может стать и человек, что следует учесть любителям проводить время на природе, информирует пресс-служба Томского госуниверситета.

– Впервые высокочисленный очаг лугового клеща был обнаружен в Томске в 2015 году, – рассказывает профессор кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Владимир Романенко. – В областном центре новый вид облюбовал Лагерный сад, где сейчас сформировалась уже достаточно устойчивая популяция. Аборигенные виды – таежный клещ и клещ Павловского – в настоящее время не опасны, они переживают период линьки. «Новичок» же, напротив, вышел из летней диапаузы и набирает активность. Оказавшись на территории, где обитает луговой клещ, человек вполне может выступить для него жертвой.

Чтобы быть готовой к воспроизведению потомства, самке необходимо напиться крови. Такая же ситуация и с самцом – в противном случае он не чувствует самку и не склонен к спариванию. Поэтому любителям походов и отдыха на природе стоит оставаться бдительными.

Как отмечает биолог ТГУ, оптимальным местом для обитания клеща выступают южные склоны, которые хорошо прогреваются. В Томской области наряду с Лагерным садом одним из мест, где развивается очаг лугового клеща, стали окрестности села Коларово.

– Период активности этого вида длится обычно до октября, но ситуация будет зависеть от температуры и от того, когда выпадет первый снег, – говорит Владимир Никифорович.

Добавим, что луговой клещ является переносчиком целого ряда заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, различные арахнозы. Ученые кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ обращаются к томичам и жителям пригорода с просьбой: если вы сняли с себя клеща (без присасывания), просьба отдать его в Биологический институт ТГУ на исследование. Это поможет зоологам получить больше информации о видовом разнообразии опасных членистоногих и их зараженности инфекциями. Наличие таких данных помогает разрабатывать профилактические меры для защиты населения.

Связаться с учёными можно по тел. 529-461 (кафедра зоологии беспозвоночных БИ ТГУ).