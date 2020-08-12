С сегодняшнего дня из-за лесных пожаров во всей Томской области введен режим ЧС

Главный пожарный лесов планеты - проливной ливень Фото: из открытых источников

С 12 августа на всей территории Томской области вводится режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Глава региона объяснил это тем, что в связи с аномальной жарой в лесу сохраняется высокий класс пожарной опасности, сложилась напряженная ситуация с пожарами в лесах на севере области. Угрозы населенным пунктам нет, но для того, чтобы ситуация оставалась под контролем, нужны особые меры.

В настоящее время лесные пожары в регионе охватили площадь 2,1 тыс. га. По одному очагу действует в Александровском и Кривошеинском лесничествах, по два возгорания – в Каргасокском, Васюганском и Верхнекетском лесничествах. Локализованы три пожара в Васюганском, Верхнекетском и Каргасокском лесничествах. В тушении лесных пожаров задействованы 15 единиц техники, 79 сотрудников авиапожарной службы (в том числе 27 человек федерального резерва «Авиалесоохраны»), 30 специалистов наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства и лесничеств области, 25 человек из добровольной пожарной дружины и 87 сотрудников регионального управления МЧС России. Об отправке спасателей МЧС сайт КП в Томске уже сообщал ранее.

Режим ЧС регионального характера в первую очередь позволяет привлекать силы и средства федеральных структур, таких как МЧС и Рослесхоз. Распоряжение обязательно для органов государственной власти и местного самоуправления.

Ответственными за осуществление мероприятий по ликвидации ЧС в лесах Томской области губернатор определил областное государственное специализированное бюджетное учреждение «Томская авиабаза» и областное государственное автономное учреждение «Томсклесхоз». Руководителем ликвидации ЧС губернатор Сергей Жвачкин назначил своего заместителя по вопросам безопасности Игоря Толстоносова. Контролировать исполнение распоряжения глава региона будет лично.

Однако есть надежда, что скоро сухая и жаркая погода станет более мокрой, что может повлиять на количество пожаров. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13-14 августа по области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с, возможен град.