Тема номер один: губернатор Томской области потребовал форсировать подготовку к зиме

Среди главных претензий – нарушение сроков ремонта и отсутствие рабочих на разрытых траншеях. Фото: из открытых источников

Подготовка к зиме стала темой № 1 Дня главы муниципального образования, который сегодня, 12 августа, в онлайн-формате провел губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

– Пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой» для нашей Сибири с ее климатом и просторами особенно актуальна. ЖКХ для сибиряков – это становой хребет. От того, как быстро мы завершим летнюю ремонтную кампанию, вовремя ли завезем топливо в отдаленные населенные пункты, зависит комфорт миллиона жителей, – заявил глава региона. – Если с ремонтом дорог и благоустройством мы научились справляться, что называется, в рабочем режиме, то ремонт инженерных сетей из года в год становится испытанием нервов потребителей, коммунальщиков и власти.

Губернатор отметил, что среди главных претензий, которые каждый год власть и жители предъявляют ресурсоснабжающим организациям, – нарушения сроков ремонта и отсутствие рабочих бригад на разрытых траншеях.

В совещании приняли участие главы всех муниципалитетов региона. Фото: из открытых источников

– Ресурсники находят этим проблемам тысячи объяснений, но я их не принимаю, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Понятно, что любой ремонт доставляет неудобства. Но люди готовы эти неудобства терпеть, только если видят, что ремонт идет, и когда знают точные сроки его окончания.

С другой стороны, сказал С. Жвачкин, нужно признать, что для бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса у потребителей должна отсутствовать задолженность за энергоресурсы, начиная с электричества и тепла и заканчивая углем, мазутом и газом.

– Понимаю, что многие частные компании в период эпидемии оказались в сложной финансовой ситуации. Но когда просроченную задолженность за потребленные ресурсы допускают бюджетные организации – для меня это ЧП, – считает глава региона.

В связи с этим губернатор поручил своим заместителям Александру Феденеву и Игорю Толстоносову провести аналитические и контрольные мероприятия, главам муниципалитетов – в течение двух недель представить ему графики погашения задолженностей, а коммунальщикам – форсировать ремонтную кампанию.