Губернатор: дорожный ремонт в Томской области должен быть завершен до 1 сентября

Губернатор:"Дорожный ремонт должен завершиться до 1 сентября". Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 августа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в онлайн формате День главы муниципального образования. Одним из ключевых вопросов повестки стал ремонт дорог в регионе.

- Дорожно-ремонтная кампания завершается во всех муниципальных образованиях нашей области. В этом году бюджет дорожного фонда составил больше восьми миллиардов рублей, мы ремонтируем 300 с лишним километров дорог, в том числе 183 км по национальному проекту и 100 км – по нашей областной программе, - отметил губернатор.

Он также рассказал участникам заседания о ходе работ по возведению транспортной развязки на 76-м километре и реконструкции дороги Камаевка – Асино – Первомайское, являющимися крупнейшими объектами дорожного строительства в нашей области.

-В результате активной работы в Москве мы получили на оба проекта дополнительное финансирование. На завершение транспортной развязки премьер-министр Михаил Мишустин выделил нам 650 млн рублей и еще полмиллиарда – на продолжение реконструкции трассы Камаевка – Асино – Первомайское, - подчеркнул глава региона.

Сергей Жвачкин проанализировал и исполнение областной программы «Дороги», которую он инициировал в 2016 году, посетив Колпашево. С тех пор каждый год муниципалитеты Томской области получают из регионального бюджета на ремонт местных дорог полмиллиарда рублей. На днях губернатор вновь посетил Колпашево.

- Вместе с жителями вспомнили, что город тогда, в 2016-м, был как после бомбежки. Сегодня ситуация изменилась – и не только в Колпашеве, но и во всех городах и районах области. В этом году финансирование дорожной кампании по ремонту местных дорог с учетом вклада муниципалитетов составило почти 570 млн рублей. И это не только ремонт ста километров дорог, но и обустройство 4,5 км пешеходных дорожек и 18 пешеходных переходов, -подчеркнул глава региона.

Он также похвалил передовиков дорожного ремонта-2020: города Северск и Кедровый, а также Парабельский, Верхнекетский, Шегарский, Кожевниковский и Тегульдетский районы. По мнению губернатора, хуже обстоят дела в Томском, Молчановском и Александровском районах.

- Там работы завершены, но их приемка идет очень медленно. Я прошу глав обратить внимание на темпы, и, конечно, на качество работ, о котором нельзя забывать в угоду срокам, - поручил Жвачкин. Он также потребовал ускорить сроки выполнения работ по национальному проекту «Жилье и городская среда»: на них из бюджетов всех уровней в 2020 году направлено 440 млн рублей, работы идут в 56 парках и скверах.