Коммунальщики Томской области завершают подготовку к отопительному сезону

На подготовку сетей к зиме регион потратит в этом году 1,3 млрд рублей. Фото: из открытых источников

В 2020 году на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры Томской области к осенне-зимнему сезону выделено 1,3 млрд рублей. Из этой суммы 361,6 млн рублей — бюджетные средства, почти миллиард — ресурсы коммунальных предприятий, запланированные в производственных программах. В настоящее время в регионе подготовлено 74% теплосетей и 94% сетей водоснабжения и канализации, рассказал сегодня вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на Дне главы муниципального образования.

Он также сообщил, что для подготовки к отопительному сезону необходимо отремонтировать почти 7 тысяч километров сетей тепло- и водоснабжения, канализации, а также свыше 600 котельных, станций водоподготовки и очистных сооружений.

- В 2020 году финансирование капремонта объектов коммунальной инфраструктуры из областного бюджета увеличилось в два раза. Это позволяет снизить количество аварий: ожидается, что в 2020 году их будет наполовину меньше, чем в 2019-м, - отметил вице-губернатор.

Так, в рамках областной программы по развитию коммунальной инфраструктуры продолжается модернизация двух котельных в сёлах Парабель и Каргасок. По поручению губернатора закупаются передвижные генераторы мощностью 200 и 300 кВт для Парабели и Белого Яра.

Добавим, в этом году перед муниципалитетами поставлена задача — получить 100 паспортов готовности к осенне-зимнему периоду от Ростехнадзора. В прошлом году таких паспортов было оформлено 93, в 2018-м — 76.

- Если говорить о ситуации с ремонтом теплосетей в Томске, то сегодня 128 многоквартирников все еще остаются без горячей воды: где-то из-за неготовности сетей, где-то из-за неудовлетворительной работы УК. Всего с начала ремонтной кампании сроки подачи ГВС нарушены в 533 домах. Надеемся, что все ошибки будут учтены и в будущем году ситуация выправится, в том числе, за счет увеличения количества ремонтных бригад, — сказал Паршуто.

По его словам, регион готов начать отопительный сезон 2020-2021 годов с наступлением соответствующих температурных характеристик.