Коронавирус в Северске: число заразившихся выросло до 286 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Северске приближается к 300. Фото: из открытых источников

- По состоянию на 11.08.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 286 подтверждённых случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся шесть пациентов, ещё семеро проходят лечение в ЛПУ города Томска. -Из числа ранее заболевших 241 человек выздоровел, сообщила в среду пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России. Напомним, по данным на 6 августа в Северке насчитывалось 270 случаев заражения новым коронавирусом, 10 пациентов находились на лечении в стационарах ЗАТО и областной столицы.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 130 северчан, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1956 человек.

Как отмечается в релизе, с начала пандемии лабораториями, расположенными на территории ЗАТО Северск и подведомственными ФМБА России, выполнено 9 569 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.

Также добавляется, что медицинские организации Северска полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты.