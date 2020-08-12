За минувшие сутки еще 34 жителя Томской области выздоровели от коронавируса

В коечном фонде, развернутом в регионе для коронавирусных больных, свободно свыше 65% мест. Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавируса еще 34 жителей Томской области. Общее количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 3 363 человека , сообщил в среду в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Из вновь заболевших у 28 инфекция протекает бессимптомно, у 20-ти имеются признаки ОРВИ, у шести диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении регионального оперштаба.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 12 августа свободны 66,3 % мест, охват населения тестированием составляет 282,9 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем не изменился и составляет 0,99.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что 12 августа в Томской области было выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 792. 48 жителей области скончались.