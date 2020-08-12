Коронавирус в Томске: +54 новых случая заражения

Число заболевших коронавирусом томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 12 августа, в Томской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 792 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 5 102 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 129 пациентов скончались, 7 123 выздоровели.

С начала пандемии в России заболел 902 701 человек, 15 260 скончались, 710 298 выздоровели.