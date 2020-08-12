ДТП в Томске: столкнулись два встречных автомобиля, один из водителей госпитализирован

Фото: УМВД РФ по Томской области. Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 12 августа, в Томске столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2110 и BMW. Молодой водитель отечественной машины доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

ДТП произошло около 08 часов 10 минут в районе улицы Коларовский тракт, 6 «а». В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний водитель отечественного автомобиля с доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, их просят обращаться по адресу: город Томск, ул. Иркутской тракт, 198/1, кабинет 308 или в дежурную группу ГИБДД 8(3822)66-44-22.