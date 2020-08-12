Деревянный дом с элементами барокко в Томске выставили на торги по программе «Аренда за рубль»

Дом на Шишкова,6 является объектом культурного наследия регионального значения. Фото: материалы пресс-служб

28 августа пройдет аукцион аукцион по передаче права аренды на 49 лет в отношении деревянного дома по адресу ул. Шишкова, 6. Он станет еще одним объектом программы "Аренда за рубль", сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Напомним, проект «Аренда за рубль» был инициирован в 2016 году. В его рамках инвесторам предлагается за свой счет и для себя отремонтировать исторические дома, а взамен получить льготу по арендной плате. На сегодняшний день в проекте «Аренда за рубль» уже 35 домов.

Дом на ул.Шишкова, 6 является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты характеризуют его как «широко распространенный тип деревянного жилого дома, выполненного в стиле классицизм, но с элементами в стиле барокко». Дом имеет обшивку, имитирующую каменную кладку, а наличник его украшен барочными волютами. Такие дома, как правило, многоквартирные, строились домовладельцами на рубеже XIX-XX вв. для сдачи помещений внаём. Они представляют собой крупные городские здания, в пять-семь окон по главному фасаду, крытые вальмовыми крышами.

С подробной информацией об объекте можно ознакомиться по ссылке. Узнать информацию обо всех участниках программы, уже отреставрированных домах, а также о зданиях, которые выставлены на торги с условием восстановления – можно на сайте 3D-портала Томска.