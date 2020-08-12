Погода в Томске на 12 августа 2020 года: ожидаются жара, дожди и грозы

Томичей снова ожидает теплый, но дождливый день. Фото: из открытых источников

Погода в Томске на 12 августа 2020 года ожидается жаркая, с кратковременными дождями и грозами, при грозах возможны порывы ветра. Температура поднимется до 30 градусов тепла.

Об этом журналистам рассказал отдел метеорологии томского гидрометцентра.

- В среду, 12 августа, ожидаются возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе усиление до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28-30 градусов, - сообщили в томском гидрометцентре.

Отмечается, что по Томской области в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы, по западным районам – сильные дожди. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе усиление до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 26-31 градус тепла.