На севере Томской области участковый лесничий с подельниками незаконно рубили кедры

Преступная группа обогатилась на томском лесе. Фото: из открытых источников

Сотрудниками Следственного комитета РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ в отношении участкового лесничего Колпашевского участкового лесничества Колпашевского лесничества филиала ОГКУ «Томское управление лесами», а также индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере лесозаготовок в поселке Большая Саровка Колпашевского района Томской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с ноября 2015 года до июня 2018 года указанные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно незаконно оформили документы, необходимые для отвода и предоставления лесного участка на территории урочища «Чалковское» Колпашевского участкового лесничества Колпашевского лесничества Томской области гражданам, включенным в список нуждающихся в древесине, но без их ведома, с целью подтверждения законности рубки.

При этом, участковый лесничий лично осуществил отвод и таксацию указанного лесного участка, расположенного вблизи с п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области.

При осуществлении отвода и таксации лесосеки он, заведомо зная, что на указанной лесосеке (деляне) произрастают лесные насаждения породы «кедр», и она не является березовой, как указано в лесоустроительных (таксационных) документах, из корыстной и иной личной заинтересованности, в нарушение нормативных актов, выявив существенные расхождения с данными лесоустройства, не закрыл данный лесной участок для рубки, не составил акт об обнаруженных ошибках в материалах лесоустройства, и внес в составленные им документы по отводу и таксации лесосек заведомо ложные сведения о качественных характеристиках лесных насаждений и объеме древесины, существенно занизил количество деревьев породы «кедр», указав такое их количество, которое позволяет осуществлять рубку древесины на указанном лесном участке.

Кроме того, участковый лесничий незаконного оформил договоры купли - продажи лесных насаждений и иные необходимые документы с гражданами, которые за выделением леса в лесничество не обращались, и совместно с индивидуальным предпринимателем подделали в указанных документах подписи от граждан.

После чего, индивидуальный предприниматель при помощи специальной техники, а также работников, произвел незаконную рубку указанных кедровых лесных насаждений, чем причинили лесному фонду Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 11 млн. рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 10 млн. рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Колпашевский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.