За 9 дней томские медики с «Плавучей поликлиники» приняли полтысячи пациентов из районов региона

Корабль с томскими медиками на борту несет здоровье жителям сел и деревень региона. Фото: из открытых источников

Медики «Плавучей поликлиники» сейчас работают в поселке Октябрьский Александровского района, следующим пунктом станет село Александровское, информирует пресс-служба областной администрации.

С начала старта экспедиции, 2 августа, врачи обследовали около пятисот жителей поселков и деревень Молчановского и Каргасокского районов.

Как сообщил главный врач «Плавучей поликлиники» Максим Сушкин, экспедиция проходит спокойно: неотложная помощь потребовалась лишь одному из пациентов – 48-летнему жителю села Вертикос.

– На приеме у мужчины было зафиксировано повышенное артериальное давление, а в ходе обследования выявлена сердечно-сосудистая патология. Пациенту рекомендовано дообследование и госпитализация по профилю, – рассказал Максим Сушкин.

Главврач уточнил, что в составе бригады работают кардиолог, эндокринолог, невролог, терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр, гинеколог, хирург, уролог, онколог, врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики.

Жители отдаленных сел могут не только попасть на прием к узким специалистам, но и бесплатно пройти обследование на современном медицинском оборудовании.

Проект «Плавучая поликлиника» губернатор Томской области Сергей Жвачкин возродил в 1999 году, будучи президентом компании «Востокгазпром». С тех пор проект реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» и финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром».