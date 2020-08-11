В Томской области мошенник по телефону одурачил работников кафе на 20 тысяч рублей

В Томской области мошенники добрались уже до кафе. Фото: из открытых источников

По показаниям потерпевших, которые приводит региональное управление МВД, звонивший мужчина представился директором кафе, сообщив о намерении купить мебель для заведения. В разговоре с «подчиненными» собеседник также упомянул ряд подробностей, которые убедили персонал в правдивости происходящего.

В результате сотрудники кафе, действуя по указаниям лжедиректора, перечислили по названному им номеру телефона 20 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники райотдела томской полиции возбудили уголовное дело и начали расследование.

Правоохранители призывают жителей региона к бдительности, предупреждая о росте дистанционных мошенничеств в последние годы. Только за последнюю неделю на уловки злоумышленников попались 46 жителей Томской области, которые лишились около 5 млн рублей.