В Томской области самый доступный отдых в санаториях среди сибирских регионов

В санатории «Чажемто», что в Колпашевском районе, минимальный курс лечения составит от 12 дней. Фото: из открытых источников

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов Сибирского федерального округа по доступности отдыха в санаториях в августе 2020 года.

Так, сутки отдыха в здравницах Томской области обойдутся в 2 150 руб., включая проживание, питание и лечение: это самые доступные цены в Сибири, да и в целом по России. В топ-5 сибирских регионов по доступности санаторного отдыха вошли также Омская область (2 400 руб.), Кемеровская область (2 450 руб.), Иркутская область (2 700 руб.) и Красноярский край (3 050 руб.). В целом, говорится в сообщении, санаторно-курортный отдых в СФО в конце лета обойдется в среднем в 3 000 руб. за койко-день.

Что касается других федеральных округов Российской Федерации, самые доступные цены на путевки оказались в санаториях Центрального ФО. Здесь стоимость койко-дня в среднем составляет 2 310 руб., включая питание, проживание и прием лечебно-оздоровительных процедур.

Недороги также здравницы в Уральском и Дальневосточных округах, где стоимость путевок составляет, соответственно, 2 370 руб. и 2 440 руб. в сутки. А на вершине списка закономерно оказались Южный и Северо-Кавказский округа: там сутки санаторного отдыха обойдутся в среднем в 3 600 – 3 650 руб.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 августа стартует госпрограмма стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги. Как заявил вчера вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, она продлится неделю, до полуночи 28 августа.