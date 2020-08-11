За 24 часа на территории Томской области специалисты победили 4 лесных пожара

Пока в Сибири стоит жара победить лесные пожары очень сложно. Фото: из открытых источников

Возгорания на площади 108,9 га потушены в Улу-Юльском, Кедровском и Верхнекетском лесничествах, сообщает пресс-служба областной администрации.

На 11 августа в лесах региона действуют девять пожаров на площади 1,7 тыс. га в Александровском, Каргасокском, Васюганском, Верхнекетском лесничествах.

Один небольшой очаг (6,8 га) – в Тимирязевском лесничестве – локализован.

На землях лесного фонда Томской области сохраняется высокий класс пожарной опасности по условиям погоды (3,8).

На всей территории региона действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, жечь сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесу и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.