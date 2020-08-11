Рекорды жаркого лета: урожай зерновых в Томской области значительно больше прошлогоднего

Аграрии Томской области готовятся в этом году собрать рекордные урожаи зерновых. Фото: из открытых источников

В хозяйствах Томской области полным ходом идет уборочная кампания. В этом году из-за теплой весны и лета она началась раньше обычных сроков.

- На сегодняшний день, 11 августа, аграрии региона намолотили 69,4 тыс. тонн зерна с 23,5 тыс. гектаров (14,2% посевных площадей). Средняя урожайность составила 29,5 центра с гектара. В 2019 году на эту же дату томские сельхозпредприятия убрали всего 1170 га, намолотив 3,04 тыс. тонн зерна при урожайности 26 ц/га, - сообщила во вторник пресс-служба обладминистрацию.

Добавляется, что уборочную кампанию ведут хозяйства Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Колпашевского, Первомайского, Томского и Шегарского районов.

В Кожевниковском районе аграрии также приступили к севу озимых зерновых: например, в хозяйстве «Вороновское» посеяно 1 тыс. га озимой ржи.

В Томском районе овощеводы с начала уборочной кампании накопали 238 тонн картофеля ранних сортов (урожайность — 226 ц/га), убрали 255 тонн капусты (340 ц/га) и 60 тонн свеклы (200 ц/га).

В Асиновском районе механизаторы компании «Томский лен» убрали 400 га льна-долгунца, что составляет 48% от плана.