В День знаний в томские школы пустят только первоклассников

В 2020 году в школы Томской области придут более 4 тысяч первоклашек. Фото: из открытых источников

Торжественные линейки в честь начала нового учебного года в школах Томской области пройдут в традиционном очном формате, но на свежем воздухе и отдельно для каждой параллели. Внутрь школьных зданий и классов пустят в этот день только первоклассников, чтобы они могли познакомиться с педагогом и будущим местом учебы, - рассказала сегодня на пресс-конференции томским журналистам Ирина Грабцевич, начальник департамента общего образования региона.

- В больших школах, возможно, придется разделять и классы внутри параллели, чтобы соблюдалась социальная дистанция, – рассказала глава департамента.

Всего в первый класс в этом году пойдут в Томской области более четырех тысяч ребятишек. Их родителей, а также родственников других школьников, Ирина Грабцевич попросила приходить на линейке в количестве не более двух представителей от одной семьи. Все учебники школьникам будут выданы заранее, в августе, по разработанному графику.

В новом учебном году для снижения риска распространения коронавируса, за каждым классом закрепят отдельную классную комнату, куда будут приходить учителя.

- Исключение составят предметы, которые требуют дополнительных условий — физкультура, химия, физика, информатика. Все остальные занятия будут проводятся в одном классе. Наша задача — развести потоки детей, исключить массовое скопление, — рассказала Грабцевич. Часть уроков будет проводиться в дистанционной форме, какие именно предметы и в каком объеме станет известно позднее.

На входе в школы у учеников и работников будут измерять температуру.

Ношение масок и перчаток обязательно для работников столовых, обслуживающего персонала, водителей школьных автобусов и педагогов старше 65 лет. Маски им будет предоставлять администрация образовательного учреждения. Дети и остальнеы педагоги могут находиться за уроках в масках по желанию.

Добавим, 1 сентября учебный год начнется в 310 школах, 119 детских садах и 72 учреждениях дополнительного образования Томской области. До 14 августа муниципальные комиссии завершат приемку всех учреждений — проверят проведение ремонтов, оснащение учебными пособиями, выполнение предписаний контрольно-надзорных органов.