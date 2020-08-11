По факту ЧП при строительстве школы под Томском возбуждено уголовное дело

фото: ГУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

11 августа Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ. «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и тяжкого вреда здоровью человеку». Максимальная санкция статьи предусматривает три года лишения свободы для виновных.

Напомни, вчера, 10 августа, в строящемся здании школы в микрорайоне Северный Парк обрушилась конструкция. В результате происшествия четверо рабочих получили травмы, трое были госпитализированы. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Следователи и криминалисты провели проверку на месте инцидента.

- По предварительным данным, при проведении строительных работ на объекте строительства «Школа на 1100 мест в д. Кисловка мкр. «Северный» Томского района Томской области» работниками строительной компании допущено нарушение правил безопасности. В результате чего произошло обрушение плиты перекрытия, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и вреда здоровью четырем работникам, госпитализированным с различными травмами. Одному из которых причинен тяжкий вред здоровью, - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.