Коронавирус стал причиной смерти еще троих жителей Томской области

Число жертв пандемии в регионе возросло до 48 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 августа, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19.Таким образом, число жертв пандемии в нашем регионе достигло 48 человек. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

- Томская область... умерли..48 ( 3 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Заболевание у них протекало в тяжелой форме, осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией. У всех троих в анамнезе были тяжелые сопутствующие заболевания: у двоих – сахарный диабет, ожирение, хронические бронхо-легочные и сердечно-сосудистые заболевания, у третьего – ишемия головного мозга. Все входили в группу риска по возрасту, - прокомментировали представители регионального оперштаба.

Ранее сообщалось, что 11 августа в Томской области выявлены 56 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 4 738 человек.