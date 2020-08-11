Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения

Число заболевших в регионе первысило 4,7 тыс. человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 августа, в Томской области выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 738 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 4 945 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как отмечается на сайте, впервые с 23 апреля число заболевших за сутки в стране не превышает 5 тысяч человек. За минувшие сутки 130 пациентов скончались, 6 494 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 897 599 человек, 15 131 скончался, 703 175 выздоровели.