Томская газета «Область здоровья» победила в одной из номинаций Всероссийского конкурса СМИ

«Область здоровья» издается центром медицинской и фармацевтической информации Томской области. Фото: Из материалов пресс-службы

Газета центра медицинской и фармацевтической информации региона «Область здоровья» заняла первое место в номинации «Нет социальным болезням» на X Всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея», сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

Всего в 2020 году на конкурс поступило 4830 материалов из 78 регионов России. Он организован благотворительным фондом МГУ им. М.В. Ломоносова «Общественный институт социальной стратегии и тактики».

Отмечается, что высокой награды томское издание было удостоено за совместный проект с областным домом ребенка «Наши дети». В его рамках каждый месяц на страницах газеты публикуются истории малышей, оставшихся без попечения родителей. Материалы дублируются в социальных сетях и на специализированных форумах приемных родителей.

Напомним, что газета «Область здоровья» издается центром медицинской и фармацевтической информации Томской области с 2012 года. Издание информирует о главных событиях в сфере здравоохранения Томской области, популяризирует здоровый образ жизни, рассказывает о ведущих медицинских работниках. «Область здоровья» неоднократно становилась победителем конкурсов СМИ.