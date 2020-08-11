Томскстат: в июле заметно подорожали обручальные кольца и подешевели билеты на самолет

После ослабления «ковидных» запретов томичи летать стали больше, а билеты на самолет подешевели. Фото: из открытых источников

Как сообщает Томскстат, индекс потребительских цен в июле 2020 года по отношению к июню составил 100,5%, с начала года – 103,0%. Для сравнения, в 2019 году эти цифры составляли соответственно 100,4% и 103,1%.

Цены на продовольственные товары в Томской области в июле выросли в среднем на 0,1%. Однако некоторые продукты показали существенный прирост, так, картофель и морковь подорожали примерно на 15%, апельсины – почти на 11%, пельмени, манты и равиоли – на 7%. Мука пшеничная за месяц стала дороже почти на 6%, а яблоки и масло подсолнечное – на 5,5%. Зато рекордное удешевление показали свежие огурцы – более чем на 42%. Одновременно на 13-14% упали цены на бананы и виноград.

Цены на непродовольственные товары в июле 2020-го увеличились в среднем на 0,5%. По информации статистического ведомства, более всего подорожали обручальные золотые кольца – на 17%, газовое моторное топливо – примерно на 8%, а также бинт (на 5,5%) и йод (на 5,0%).

Что касается различных услуг, в минувшем июле они подорожали в среднем на 0,9% (в июле 2019-го – на 1,5%). Заметнее всего возросла стоимость услуг в ЖКХ: водоотведение – на 7,0%, водоснабжение горячее – на 6,6%, водоснабжение холодное – на 6,0%, отопление – на 5,8%, электроэнергия в квартирах без электроплит – на 4,6% (с плитами – на 4,5%). Здесь томская «коммуналка» следует российской тенденции.

Наконец, в июле на 19% подешевел полет в салоне эконом-класса самолета Томск-Москва. Кроме того, более чем на 6% снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом.