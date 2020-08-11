Бывшего чиновника мэрии Томска обвинили в даче взятки

Размер взятки составил более 100 тысяч рублей. Фото: из открытых источников

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего чиновника городской мэрии, который обвиняется в даче взятки за незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса, сообщила пресс-служба ведомства.

В мае 2020 года экс-сотрудник городской мэрии обратился к своему знакомому, ранее работавшему в комитете строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства Томска, с просьбой помочь ему получить разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса. В сообщении отмечается, что законные основания для получения указанного разрешения отсутствовали.

Обвиняемый договорился с председателем комитета о выдаче разрешения за денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей, при этом за свои посреднические услуги он рассчитывал получить еще 100 тысяч рублей.

Так, в июне бывший чиновник передал председателю комитета 100 тысяч рублей, получив в обмен разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса. Оставшуюся часть взятки, 50 тысяч рублей, он должен был передать позднее, однако его задержали сотрудники УФСБ России по Томской области.

Добавим, что свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска. Также продолжается расследование уголовного дела в отношении получателя взятки.

Напомним, ранее был задержан заместитель мэра Томска Евгений Суриков по подозрению в получении крупной взятки. До 16 сентября он проводит заключение в СИЗО.