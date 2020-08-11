Ищут очевидцев ДТП в Томске: в результате столкновения пострадала женщина на мотоцикле

ДТП произошло вечером 10 августа. Фото: из открытых источников

10 августа, в понедельник вечером, в Томске мотоцикл столкнулся с иномаркой. Женщина, управляющая мотоциклом, доставлена в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

ДТП произошло около 17 часов 30 минут на улице Клюева, 1. 37-летняя женщина-водитель, управляя мотоциклом Yamaha YBR125, не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося попутного автомобиля и столкнулась с автомобилем Toyota Camry. В результате происшествия она доставлена в медицинское учреждение.

Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, или по телефонам 8 (3822) 795-300, 8 (3822) 795-327.