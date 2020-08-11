В селе Чажемто Томской области дошкольники будут обеспечены местами в детсаду

Дети из Чажемтовского сельского поселения должны быть обеспечены местами в детском саду по распоряжению губернатора Томской области. Фото: Из открытых источников

- Жители Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района обратились к губернатору Сергею Жвачкину с просьбой помочь их ребятишкам попасть в единственный в селе детский сад, - сообщили в пресс-службе обладминистрации. - Группы в чажемтовском детсаду полностью укомплектованы, а из желающих получить место в дошкольном учреждении сложилась очередь. В ней 12 малышей от 3 до 7 лет из Чажемто, Могильного Мыса, Сугота и Старокороткино. К январю очередь может вырасти до 20 человек, однако очередникам предлагают получать дошкольные образовательные услуги в группах кратковременного пребывания.

В пресс-службе уточнили, что губернатор встретился с родителями дошколят и нашел решение проблемы с дефицитом площадей. Как выяснилось, это можно сделать, вернув дошкольному учреждению помещения, арендуемые коммерческим банком.

- Возвращаем детскому саду помещения и оперативно проводим ремонт, чтобы дети могли пойти в сад уже в этом году, - сказал родителям губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Глава Колпашевского района также оперативно находит помещение для банка, чтобы до него было удобно добираться и сотрудникам, и клиентам. Уверен, банк нас поддержит. Пять лет в Чажемтовском сельском поселении рост рождаемости, и мы должны сделать все, чтобы малышей здесь было много всегда. Необходимо обеспечить каждого ребенка полноценным местом в детсаду, чтобы родители могли выйти на работу.

Добавим, контроль за исполнением поручения глава региона возложил на своего заместителя по территориальному развитию Анатолия Рожкова и начальника департамента общего образования Томской области Ирину Грабцевич.