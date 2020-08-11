В Томске новый учебный год начнется со Всероссийских проверочных работ

В школах Томска, как по всей стране, ВПР должны провести с 14 сентября по 12 октября. Фото: Из открытых источников

- В 10-11 классах Всероссийские проверочные работы (ВПР) прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. В 4-8-х классах весной работы проведены не были, теперь их организуют в начале учебного года для учащихся, перешедших в 5-9-й классы, – сообщили в Росбрнадзоре. - ВПР необходимы для того, чтобы понять, какие пробелы в знаниях остались у ребят после весенней удаленки, какие темы еще, возможно, нужно подтянуть и на основе объективных данных помочь учителям и детям, а также чтобы скорректировать программы по учебным предметам.

В Томском областном департаменте общего образования уточнили, что ВПР по программе предыдущего года обучения должны проводиться на 2-4 уроках по решению школ. Работа по определенному учебному предмету проводится одновременно для всех классов в параллели. День школа определяет сама, но он должен уложиться в рамки 14 сентября - 12 октября. Для 5-8 классов проверочные работы обязательные, в 9-х классах ВПР проводятся в режиме апробации. Материалы для проведения всероссийских проверочных работ (ВНР) будут размещены в Федеральной информационной системе оценки качества образования с 7 сентября 2020 года.